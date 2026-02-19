В Перинатальном центре мамой стала рязанка, пережившая ранение в сердце
В Перинатальном центре на свет появился второй ребёнок молодой женщины, которая несколько лет назад пережила тяжёлое проникающее ранение в сердце и лёгкое. Сейчас малышу дали имя Савелий, в семье также растёт старший сын Семён, ему девять лет. Об этом сообщили в Рязанском областном перинатальном центре.
В Перинатальном центре на свет появился второй ребёнок молодой женщины, которая несколько лет назад пережила тяжёлое проникающее ранение в сердце и лёгкое. Об этом сообщили в Рязанском областном перинатальном центре.
В период беременности будущая мама находилась под постоянным контролем акушеров-гинекологов. Несмотря на тяжёлое прошлое и перенесённую травму, женщина успешно выносила обе беременности, и мальчики родились доношенными и здоровыми.
Сейчас малышу дали имя Савелий, в семье также растёт старший сын Семён, ему девять лет.
Фото: Рязанский областной перинатальный центр.