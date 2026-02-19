В МВД предупредили о мошенниках в преддверии праздников

Отмечается, что мошенники представляются курьерами из маркетплейсов и цветочных магазинов. Они сообщают о «срочной доставке», «проблеме с доставкой» или «ошибочном заказе» и требуют код из СМС или пароль из сообщения. Также в предпраздничный период фиксируется рост фишинговых рассылок, поддельных интернет-магазинов с «праздничными скидками».

В МВД предупредили о мошенниках в преддверии Дня защитника Отечества и 8 Марта. Об этом пишет ТАСС.

