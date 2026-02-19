Рязань
В Минпросвещения утвердили учебник по ИИ для 5-9-х классов
Минпросвещения России включило в федеральный перечень первые масштабные учебники по искусственному интеллекту для 5-9 классов. Пособия «Введение в искусственный интеллект» станут доступны школам с 2026 года. Александр Ведяхин отметил, что учебники направлены на практическое знакомство с ИИ, помогут понять принципы работы технологий, их возможности и ограничения, а также развить критическое мышление. Материалы дополнят видеоконтентом, интерактивными тестами и практическими заданиями на цифровой платформе с использованием российских генеративных нейросетей. Учителям предоставят методические рекомендации для занятий.

Минпросвещения России включило в федеральный перечень первые масштабные школьные учебники по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом стало известно из обновленного перечня учебников на официальном сайте ведомства, передают «Известия».

Новые пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» предназначены для учащихся 5-6-х, 7-8-х и 9-х классов и станут доступны для школ по всей стране уже в 2026 году.

Александр Ведяхин, председатель наблюдательного совета альянса в сфере ИИ и первый зампред правления «Сбера», подчеркнул важность раннего взаимодействия детей с ИИ. Он отметил, что новые учебные пособия ориентированы на практическое применение: они помогут ученикам не только научиться использовать инструменты ИИ, но и понять принципы их работы, осознать возможности и ограничения технологий, а также развить критическое мышление.

Учебники будут дополнены видеоматериалами и интерактивными тестами. На специальной цифровой платформе учащиеся смогут выполнять практические задания с использованием российских генеративных нейросетей. Педагоги получат подробные методические рекомендации для подготовки к занятиям.

Генеральный директор альянса в сфере ИИ Валерия Воробьева отметила, что выпуск этих учебников является стратегическим шагом к формированию поколения ответственных пользователей технологий. Она подчеркнула, что материалы помогут школьникам получить комплексное понимание технологий, включая их преимущества, а также этические и безопасные рамки применения.