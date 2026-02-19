В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне СВО за сутки

Отмечается, что Украина за сутки потеряла в зоне ответственности всех группировок войск около 1 265 военнослужащих. Кроме того, средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы, 10 реактивных снарядов HIMARS, 301 беспилотник ВСУ. Помимо этого, ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинских военных.

