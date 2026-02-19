В Клепиковском районе сгорел жилой дом
В среду, 18 февраля, в деревне Иншаково Клепиковского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Рязанской области.
В среду, 18 февраля, в деревне Иншаково Клепиковского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Рязанской области.
Сообщение о возгорании поступило в 12:58. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
К ликвидации огня привлекли 8 человек и 3 единицы техники. Дом сгорел полностью, пострадавших нет.