В Касимове 22 февраля перекроют площадь Ленина из-за Масленицы

В Касимовском округе временно ограничат движение транспорта. 22 февраля с 06:00 до 15:00 будет перекрыта площадь Ленина. Об этом сообщили в администрации округа.