В Касимове 22 февраля перекроют площадь Ленина из-за Масленицы
В Касимовском округе временно ограничат движение транспорта. 22 февраля с 06:00 до 15:00 будет перекрыта площадь Ленина. Об этом сообщили в администрации округа.
Ограничения связаны с проведением праздничного мероприятия «Масленица в уездном городе».
Жителей и гостей округа просят учитывать изменения при планировании маршрутов.
Фото: администрация Касимовского округа.