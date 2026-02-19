В Госдуме предложили обязать информировать о решениях, принятых с помощью ИИ

Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой сделать это обязательным. По его словам, ИИ уже применяется в таких сферах, как страхование, банки и кадровые процессы, включая увольнения. Часто такие системы не просто советуют, а принимают важные решения. Он считает, что граждане должны иметь право получать простые и понятные объяснения о том, как было принято решение с использованием ИИ. Если информация не предоставляется в разумный срок, такое решение может быть признано недействительным и пересмотрено человеком.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР предложил информировать россиян, использовался ли искусственный интеллект (ИИ) при принятии решений, касающихся их жизни. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Чернышова, это поможет создать доверие к новым технологиям и защитить права граждан.