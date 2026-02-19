В 2026 году для пляжей Рязани подготовят единый стиль оформления

Рязань
Пять городских пляжей Рязани получат единую концепцию оформления. Об этом представители горадминистрации сообщили на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской думы 19 февраля. Речь идет о пяти пляжах — в Лесопарке, на трех Борковских карьерах и в Солотче. На комитете отметили, управление энергетики и ЖКХ ответило на запрос депутатов о подготовке пляжной инфраструктуры к летнему сезону. В ведомстве пояснили, что контракт на обслуживание пляжей, заключенный ранее с ИП Трушиной, уже завершен. Сейчас в управление градостроительства и архитектуры направлено обращение с просьбой помочь разработать единую концепцию оформления всех городских пляжей. Срок подготовки документа — до 1 марта 2026 года. Параллельно управление по делам территории Рязани готовится запустить закупочные процедуры: на обслуживание пляжей и размещение нестационарных торговых объектов на их территории.

