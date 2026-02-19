У жителя Рязанской области конфисковали Mitsubishi за повторную пьяную езду

В декабре 2024 года 63-летний мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Однако позже он снова сел за руль своего автомобиля Mitsubishi L200 пьяным. Мужчину остановили полицейские. Касимовский районный суд признал местного жителя виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением «прав» на два года. Кроме того, конфискован его автомобиль.

У жителя Касимовского округа конфисковали Mitsubishi за повторную пьяную езду. Об этом сообщили 19 февраля в пресс-службе облпрокуратуры.

В декабре 2024 года 63-летний мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Однако позже он снова сел за руль своего автомобиля Mitsubishi L200 пьяным. Мужчину остановили полицейские.

Касимовский районный суд признал местного жителя виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением «прав» на два года. Кроме того, конфискован его автомобиль.