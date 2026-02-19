Суд оставил в силе ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp

В конце декабря Таганский суд Москвы прекратил дело по иску Константина Ларионова о признании незаконным ограничения звонков. Ларионов представлял интересы более ста человек. Суд решил, что он не вправе подавать иск от имени владельцев мессенджеров. При рассмотрении апелляции на прекращение производства суд оставил решение Таганского суда в силе. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», — говорится в сообщении.

Московский городской суд утвердил решение первой инстанции о прекращении дела об ограничении использования Telegram и WhatsApp. Об этом сообщило издание РБК.

В конце декабря Таганский суд Москвы прекратил дело по иску Константина Ларионова о признании незаконным ограничения звонков. Ларионов представлял интересы более ста человек. Суд решил, что он не вправе подавать иск от имени владельцев мессенджеров.

При рассмотрении апелляции на прекращение производства суд оставил решение Таганского суда в силе. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», — говорится в сообщении.