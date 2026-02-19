Рязанцев предупредили об ослаблении снежных циклонов к концу недели

В Рязанской области на этой неделе в погодной динамике ожидаются значительные изменения. Об этом сообщает НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

После недели циклонов, которые постепенно ослабевают, вновь усиливается влияние Арктики и Сибири в виде морозных антициклонов. Ожидается, что субботний циклон будет значительно слабее, чем предполагалось ранее, и снегопад пройдет мимо Рязани. Зимние морозы продолжат ощущаться, но с приближением марта будут постепенно ослабевать.

В четверг, 19 февраля, ожидается снежный циклон со Средиземноморья, который может принести до 20 см снега. Температура воздуха в этот день поднимется до −5…−8°C.

В пятницу осадки прекратятся, но возможны отдельные рецидивы снегопадов.

Суббота, 21 февраля, будет относительно ясным днем с переменной облачностью и температурой до -8°C.

В воскресенье антициклон продолжит усиливаться, температура понизится еще на 1-2 градуса.

Отмечается, что с 23 по 25 февраля в регионе ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры от -2 до -15°C и возможными слабым снегопадами.