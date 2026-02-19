Рязанцев предупредили о приостановке работы катка на Рязанской ВДНХ
Об этом 19 февраля сообщили в телеграм-канале резиденции. Отмечается, что работу остановили из-за сильных снегопадом и непрекращающейся расчистки льда. В сообщении уточнили, что площадку планируют открыть для посетителей завтра.
Фото: кадр из сюжета ГТРК «Ока».