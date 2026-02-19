Рязанцев предупредили о перебоях в телерадиовещании

С 19 февраля по 26 марта в Рязанской области будет наблюдаться явление, называемое солнечной интерференцией. Это может влиять на телевизионный сигнал. «Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжительность явления интерференции — не более пяти минут в сутки.