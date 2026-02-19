Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-5°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 76.80 / 76.60 19/02 17:55
Нал. EUR 91.06 / 91.50 19/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
10 минут назад
34
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
606
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
774
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцам напомнили о новом порядке учёта алиментов при назначении пособия
С 1 марта 2026 года в Рязанской области будет действовать новый порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Об этом напомнили в пресс-службе регионального отделения СФР. Ключевыми изменениями являются: Доход каждого трудоспособного взрослого за расчётный период должен быть не менее 8 МРОТ (216 744 руб.). Из общего дохода семьи исключаются выплаты от работодателя при рождении ребёнка. Пособия по временной нетрудоспособности учитываются как трудовой доход.

С 1 марта 2026 года в Рязанской области будет действовать новый порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Об этом напомнили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Если нет судебного решения, алименты учитываются в размере: на 1 ребёнка — ¼, на 2 детей — 1/3, на 3 и более — ½ от среднемесячной номинальной зарплаты по Рязанской области.

В ином случае в доход засчитываются только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия.

Ключевыми изменениями являются:

  • Доход каждого трудоспособного взрослого за расчётный период должен быть не менее 8 МРОТ (216 744 руб.).
  • Из общего дохода семьи исключаются выплаты от работодателя при рождении ребёнка.
  • Пособия по временной нетрудоспособности учитываются как трудовой доход.

В случае, если у члена семьи отсутствовал доход по уважительной причине, это не будет препятствием для назначения единого пособия. К таким случаям относится получение пенсий по старости, в случае потери кормильца или по инвалидности.

При наличии уважительной причины отсутствия доходов размер 8 МРОТ сократят пропорционально месяцам, в которых она отсутствовала.