Рязанцам напомнили о новом порядке учёта алиментов при назначении пособия

С 1 марта 2026 года в Рязанской области будет действовать новый порядок учёта алиментов при назначении единого пособия. Об этом напомнили в пресс-службе регионального отделения СФР. Ключевыми изменениями являются: Доход каждого трудоспособного взрослого за расчётный период должен быть не менее 8 МРОТ (216 744 руб.). Из общего дохода семьи исключаются выплаты от работодателя при рождении ребёнка. Пособия по временной нетрудоспособности учитываются как трудовой доход.

Если нет судебного решения, алименты учитываются в размере: на 1 ребёнка — ¼, на 2 детей — 1/3, на 3 и более — ½ от среднемесячной номинальной зарплаты по Рязанской области.

В ином случае в доход засчитываются только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия.

В случае, если у члена семьи отсутствовал доход по уважительной причине, это не будет препятствием для назначения единого пособия. К таким случаям относится получение пенсий по старости, в случае потери кормильца или по инвалидности.

При наличии уважительной причины отсутствия доходов размер 8 МРОТ сократят пропорционально месяцам, в которых она отсутствовала.