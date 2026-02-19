Рязанца осудили на 17 лет за передачу террористам сведений о военных объектах

Второй Западный окружной военный суд в Рязани приговорил 43-летнего Михаила Велькина к 17 годам лишения свободы за передачу информации о военных и промышленных объектах в Рязанской области представителям запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус"*. Из наказания 3 года он проведёт в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Также назначены штраф 850 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Велькин признан виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации, признал вину и сотрудничал со следствием. *РДК внесен в список запрещенных террористических организаций в РФ.

Второй Западный окружной военный суд приговорил 43-летнего Михаила Велькина к 17 годам тюрьмы за передачу информации о промышленных и военных объектах в Рязанской области представителям запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус"*. Об этом пишет ТАСС.

Судебное заседание прошло в Рязанском гарнизонном военном суде. Велькин получил 17 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 850 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев.

Велькин признан виновным в участии в деятельности террористической организации и государственной измене. Он пытался помочь Украине и связывался с представителями РДК* через мессенджер Telegram. В течение нескольких месяцев он собрал и передал информацию о военных объектах и данных военнослужащих. Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

* внесен в список террористических организаций, запрещенных в РФ.