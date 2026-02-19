Россиян предупредили о риске увольнения за праздничные посиделки на работе

Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, сотрудников могут уволить, если праздничные посиделки сопровождаются приемом спиртного. «Дисциплинарные меры за появление на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены статьей Трудового кодекса. Работодатель вправе уволить сотрудника за нахождение на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или токсического)», — отметил Евгений Машаров. Он добавил, что учителей и воспитателей могут уволить по пункту 8 части 1 статьи 81 ТК РФ за аморальное поведение — нецензурную лексику, откровенную одежду, вызывающие танцы и драки.

