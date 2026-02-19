РГРЭС оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ в подключении к сетям

В Рязанское УФАС поступила жалоба на отказ АО «РГРЭС» заключить договор технологического присоединения к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Гражданин подал заявку на подключение, однако договор так и не получил. Сетевая организация отклоняла обращение, ссылаясь на то, что технологическое присоединение уже выполнено и повторное заключение договора невозможно.

Гражданин подал заявку на подключение, однако договор так и не получил. Сетевая организация отклоняла обращение, ссылаясь на то, что технологическое присоединение уже выполнено и повторное заключение договора невозможно. При этом заявитель пояснил, что подключение осуществили по временной схеме.

По итогам рассмотрения жалобы УФАС признало АО «РГРЭС» нарушившим часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначило штраф в размере 300 тысяч рублей.

Компания обжаловала постановление в Арбитражном суде Рязанской области. 17 февраля 2026 года суд признал решение УФАС законным и обоснованным, а размер штрафа — соразмерным нарушению.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.