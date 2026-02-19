Путин указал на нехватку судей в России

По словам главы государства, в России наблюдается нехватка около 15% сотрудников в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Путин заявил, что вопрос о комплектовании судейского корпуса высококвалифицированными кадрами является одним из ключевых в повестке.