Педиатр заявил, что дети с ожирением хуже учатся математике

Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что в исследовании участвовали 1,5 тысяч детей среднего школьного возраста. Специалисты учитывали их индекс массы тела, вернее, SDS индекс массы тела и когнитивных функций По словам специалиста, ось «кишечник-мозг» у детей с ожирением начинает работать неправильно, а у детей с недостаточностью питания эти эффекты выражены намного меньше.