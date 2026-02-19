Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-4°
ЦБ USD 76.15 -0.59 19/02
ЦБ EUR 90.27 -0.6 19/02
Нал. USD 77.20 / 76.60 19/02 12:55
Нал. EUR 91.15 / 91.26 19/02 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
588
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
749
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 067
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликованы итоги форума «Рязанская семейная губерния. Сохраняя традиции»
В рамках форума были вручены федеральные и региональные награды. За высокие достижения в сохранении традиционной культуры народов России Минкультуры РФ присвоило звание «Заслуженный коллектив народного творчества» коллективу Рязанской области театру танца «Жемчужинки». Наград Министерства культуры РФ за активную творческую работу также удостоены коллектив Рязанского театра кукол, ансамбль танца «Рязань» Муниципального культурного центра Рязани и камерный хор «Любомир» Дворца культуры «Приокский». Благодарности и знаки Губернатора получили многодетные семьи из Рязани, Рыбновского, Ряжского, Скопинского округов, представители Ассоциации ветеранов СВО, руководители социальных учреждений, педагоги и тренеры.

Опубликованы итоги форума «Рязанская семейная губерния. Сохраняя традиции». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Рязанской области прошёл двухдневный форум «Рязанская семейная губерния. Сохраняя традиции», организованный в рамках нацпроекта «Семья» и проекта «Крепкая семья».

С приветствием от имени губернатора Павла Малкова выступила заместитель председателя областного правительства Наталья Суворова. Она рассказала, что за последние три года в регионе реализовано много общественно значимых инициатив и проектов, начали работу новые семейные сервисы, современные многофункциональные пространства, комфортные объекты инфраструктуры. Построено 18 учреждений образования — это дополнительно 4 тысячи мест.

Особый акцент Суворова сделала на приоритетном направлении межведомственной деятельности — поддержке участников СВО и их семей, проводимой патриотической работе. В числе важнейших результатов прошлого года она отметила открытие круглогодичного Центра военно-спортивной подготовки «Зарница».

В рамках форума были вручены федеральные и региональные награды. За высокие достижения в сохранении традиционной культуры народов России Минкультуры РФ присвоило звание «Заслуженный коллектив народного творчества» коллективу Рязанской области театру танца «Жемчужинки». Наград Министерства культуры РФ за активную творческую работу также удостоены коллектив Рязанского театра кукол, ансамбль танца «Рязань» Муниципального культурного центра Рязани и камерный хор «Любомир» Дворца культуры «Приокский». Благодарности и знаки Губернатора получили многодетные семьи из Рязани, Рыбновского, Ряжского, Скопинского округов, представители Ассоциации ветеранов СВО, руководители социальных учреждений, педагоги и тренеры.