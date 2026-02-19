Опубликованы итоги форума «Рязанская семейная губерния. Сохраняя традиции»

В рамках форума были вручены федеральные и региональные награды. За высокие достижения в сохранении традиционной культуры народов России Минкультуры РФ присвоило звание «Заслуженный коллектив народного творчества» коллективу Рязанской области театру танца «Жемчужинки». Наград Министерства культуры РФ за активную творческую работу также удостоены коллектив Рязанского театра кукол, ансамбль танца «Рязань» Муниципального культурного центра Рязани и камерный хор «Любомир» Дворца культуры «Приокский». Благодарности и знаки Губернатора получили многодетные семьи из Рязани, Рыбновского, Ряжского, Скопинского округов, представители Ассоциации ветеранов СВО, руководители социальных учреждений, педагоги и тренеры.

В Рязанской области прошёл двухдневный форум «Рязанская семейная губерния. Сохраняя традиции», организованный в рамках нацпроекта «Семья» и проекта «Крепкая семья».

С приветствием от имени губернатора Павла Малкова выступила заместитель председателя областного правительства Наталья Суворова. Она рассказала, что за последние три года в регионе реализовано много общественно значимых инициатив и проектов, начали работу новые семейные сервисы, современные многофункциональные пространства, комфортные объекты инфраструктуры. Построено 18 учреждений образования — это дополнительно 4 тысячи мест.

Особый акцент Суворова сделала на приоритетном направлении межведомственной деятельности — поддержке участников СВО и их семей, проводимой патриотической работе. В числе важнейших результатов прошлого года она отметила открытие круглогодичного Центра военно-спортивной подготовки «Зарница».

