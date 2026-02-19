Опубликован спутниковый снимок циклона «Валли» над ЦФО

Как указано в публикации, циклон «Валли» пришел в Центральную Россию, в том числе Рязанскую область, со стороны Болгарии, через Крым. За несколько часов он накрыл столицу и другие регионы ЦФО снегом. Спутники Роскосмоса «Электро-Л» и «Арктика-М» засняли прохождение циклона.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что зима в этом году бьёт рекорды по количеству снега. Он заявил, что работа по его уборке идёт непрерывно.

Фото: Telegram-канал Роскосмоса.