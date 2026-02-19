Опубликован прогноз погоды на 20 февраля в Рязанской области

В пятницу, 20 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -14, -9°С, днём поднимется до -7, -2°С.