Около усадьбы Александра Кошелева в Рязанской области установили охранные зоны

Усадьба Кошелева конца XIХ века находится в селе Песочня Путятинского района. Площадь объекта составляет 133,1 м². Правительство также утвердило требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон. Согласно документу, запрещается использовать строительные технологии с негативным воздействием на ОКН, возводить здания выше девяти или шести метров (в зависимости от зоны охраны), размещать взрыво- и пожароопасные устройства, отходы производства и потребления, рекламы и вывески, базовые станции сотовой связи, которые мешают восприятию памятника, а также уничтожать зеленые насаждения.

