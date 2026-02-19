Рязань
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
9 минут назад
34
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
606
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
774
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 078
Около пяти тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки
Около пяти тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки инспекторы ДПС выявили 4752 нарушения ПДД.

Выявлены 25 водителей, которые управляли тонированным автомобилем, 11 нарушений допустили водители грузового транспорта.