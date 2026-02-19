Около пяти тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки
За сутки инспекторы ДПС выявили 4752 нарушения ПДД. Выявлены 25 водителей, которые управляли тонированным автомобилем, 11 нарушений допустили водители грузового транспорта.
Около пяти тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
