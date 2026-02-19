Над регионами России за ночь сбили 113 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 113 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 50 дронов сбили над Брянской областью, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской и десять — над Новгородской.

Еще четыре беспилотника уничтожили над Ленинградской областью, два — над Калужской.