На ульяновском ж/д вокзале задержали объявленного в федеральный розыск рязанца

Инцидент произошел в здании железнодорожного вокзала Ульяновска. Транспортные полицейские проверили документы 26-летнего жителя Рязанской области и установили, что он находится в федеральном розыске. Задержанного доставили в дежурную часть. Полицейские установили, что рязанец находится в розыске с июля 2025 года. Его обвиняют в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Молодого человека передали сотрудникам рязанского УФСИН.

Об этом 19 февраля сообщили в Telegram-канале транспортной полиции по ПФО.

