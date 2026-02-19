Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны

Россияне все чаще жалуются на звонки мошенников на домашние стационарные телефоны, сообщает РИА Новости. Злоумышленники пытаются обманным путем заставить людей «продлить договор» с оператором связи или домашнего интернета. Важно помнить, что для получения точной информации следует обращаться напрямую к своему оператору.