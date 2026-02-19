Ледяная глыба упала на подростка в Рязанской области

ЧП произошло 14 февраля в Касимове. Кусок наледи упал с крыши дома на несовершеннолетнюю девочку, когда она выходила из подъезда. Ребенок получил тяжелую травму ноги. На управляющую компанию возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

