Ледяная глыба упала на подростка в Рязанской области
Ледяная глыба упала на подростка в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло 14 февраля в Касимове. Кусок наледи упал с крыши дома на несовершеннолетнюю девочку, когда она выходила из подъезда.

Ребенок получил тяжелую травму ноги.

На управляющую компанию возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).