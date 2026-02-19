Из-за уборки снега в Рязани изменили маршруты общественного транспорта

В четверг, 19 февраля, общественный транспорт двигается по следующей схеме: автобус маршрута № 23 следует до остановочного пункта «Севастопольская аллея» (бывшая остановка «Школа») на улице Черновицкой; троллейбус маршрута № 10 следует по улицам Юбилейной, Крупской, Народный бульвар. Изменения связаны с уборкой снега на улицах Великанова и Березовой. В мэрии отметили, что уборку затрудняют припаркованные на улицах автомобили. Изменения движения продлятся до окончания работ. Администрация города просит владельцев по возможности не парковать свои автомобили на обочинах дорог, где проходит общественный транспорт.

