Из-за уборки снега в Рязани изменили маршруты общественного транспорта
