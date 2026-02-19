Глава ВС РФ призвал узаконить рассылку судебных извещений через «Госуслуги»

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил законодательно закрепить обязанность для граждан и организаций получать судебные письма и извещения через портал «Госуслуги». Об этом пишет «Газета. ру». Краснов отметил, что использование базы данных налоговых органов поможет повысить точность определения адресата на «Госуслугах». Он уверен, что реализация данной меры значительно упростит доступ граждан к правосудию, исключит злоупотребления, связанные с умышленными неявками в суд, а также сократит бюджетные расходы на рассылку бумажных извещений и документов.

Это заявление было сделано на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, в котором также участвовал президент России Владимир Путин.

