Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-5°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 76.80 / 76.60 19/02 17:55
Нал. EUR 91.06 / 91.50 19/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
8 минут назад
28
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
606
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
774
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 078
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Глава ВС РФ призвал узаконить рассылку судебных извещений через «Госуслуги»
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил законодательно закрепить обязанность для граждан и организаций получать судебные письма и извещения через портал «Госуслуги». Об этом пишет «Газета. ру». Краснов отметил, что использование базы данных налоговых органов поможет повысить точность определения адресата на «Госуслугах». Он уверен, что реализация данной меры значительно упростит доступ граждан к правосудию, исключит злоупотребления, связанные с умышленными неявками в суд, а также сократит бюджетные расходы на рассылку бумажных извещений и документов.

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов предложил законодательно закрепить обязанность для граждан и организаций получать судебные письма и извещения через портал «Госуслуги». Об этом пишет «Газета. ру».

Это заявление было сделано на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, в котором также участвовал президент России Владимир Путин.

Краснов отметил, что использование базы данных налоговых органов поможет повысить точность определения адресата на «Госуслугах». Он уверен, что реализация данной меры значительно упростит доступ граждан к правосудию, исключит злоупотребления, связанные с умышленными неявками в суд, а также сократит бюджетные расходы на рассылку бумажных извещений и документов.