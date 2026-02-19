Геномную регистрацию хотят распространить на госслужащих и срочников

Депутаты от «Единой России» предложили расширить перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Поправки ко второму чтению законопроекта подготовили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Об этом пишет РБК.

Согласно инициативе, обязательную геномную регистрацию должны будут проходить все военнослужащие по призыву и по контракту, включая иностранцев. Сейчас для них предусмотрена только дактилоскопия. Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Также поправки планируют внести в закон «О государственной гражданской службе», добавив прохождение геномной регистрации в перечень обязанностей госслужащих.

Кроме того, изменения затронут законы «О полиции» и о службе в органах внутренних дел и Росгвардии — для сотрудников введут обязательную сдачу геномных данных в дополнение к уже действующей дактилоскопии.