ГАИ анонсировала рейд по перевозке детей в Рязанской области
В Рязанской области в четверг, 19 февраля, пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей. Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. За несоблюдение правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
В Рязанской области в четверг, 19 февраля, пройдет рейд по соблюдению правил перевозки детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.
За несоблюдение правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.