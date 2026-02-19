Рязань
Футболисты РНПК стали бронзовыми призерами корпоративного турнира

Футболисты Рязанской нефтеперабатывающей компании (РНПК) завоевали бронзовые медали на корпоративном турнире Межрегиональной профсоюзной организации «Роснефти» среди ветеранов. Соревнования проходили на спортивных площадках «Альянс-Арены» в Новокуйбышевске, где собрались сильнейшие команды из 16 дочерних обществ компании.

Рязанская команда на групповом этапе одержала победы во всех матчах. В четвертьфинале они разгромили команду «Сибинтек» со счетом 8:0. Однако в полуфинале рязанцы уступили «Башнефти-Добыча» со счётом 0:1. В матче за третье место РНПК одержала победу над командой «Самаранефтегаз» со счётом 5:3, что принесло им бронзовые медали турнира.

Команда РНПК продемонстрировала комбинационный футбол, а лучшим бомбардиром турнира стал Денис Мелешин, забивший 10 голов. Второе место среди голеадоров занял Артём Ларькин.

Отмечается, что РНПК активно поддерживает спорт и здоровый образ жизни среди своих сотрудников. Более 60% работников занимаются спортом, а компания арендует спортивные залы для проведения тренировок. Ежегодно на предприятии проходит около 30 спортивных мероприятий, включая внутризаводскую спартакиаду и матчевые встречи. Более 10 лет РНПК принимает участие в зональном туре Летних спортивных игр «Роснефти».