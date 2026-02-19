Футболисты РНПК стали бронзовыми призерами корпоративного турнира

Футболисты Рязанской нефтеперабатывающей компании (РНПК) завоевали бронзовые медали на корпоративном турнире Межрегиональной профсоюзной организации «Роснефти» среди ветеранов. Соревнования проходили на спортивных площадках «Альянс-Арены» в Новокуйбышевске, где собрались сильнейшие команды из 16 дочерних обществ компании.

Рязанская команда на групповом этапе одержала победы во всех матчах. В четвертьфинале они разгромили команду «Сибинтек» со счетом 8:0. Однако в полуфинале рязанцы уступили «Башнефти-Добыча» со счётом 0:1. В матче за третье место РНПК одержала победу над командой «Самаранефтегаз» со счётом 5:3, что принесло им бронзовые медали турнира.

Команда РНПК продемонстрировала комбинационный футбол, а лучшим бомбардиром турнира стал Денис Мелешин, забивший 10 голов. Второе место среди голеадоров занял Артём Ларькин.

Отмечается, что РНПК активно поддерживает спорт и здоровый образ жизни среди своих сотрудников. Более 60% работников занимаются спортом, а компания арендует спортивные залы для проведения тренировок. Ежегодно на предприятии проходит около 30 спортивных мероприятий, включая внутризаводскую спартакиаду и матчевые встречи. Более 10 лет РНПК принимает участие в зональном туре Летних спортивных игр «Роснефти».