Эксперт рассказал, как правильно копить деньги, чтобы достичь желаемой цели
Директор по инвестициям СберСтрахования жизни Александр Тихомиров подчеркнул, что для достижения целей важно регулярно откладывать 10-15% дохода и использовать инструменты, обеспечивающие рост средств и финансовую защиту.

77% участников отметили, что семейный бюджет должны вести оба партнёра. 22% хотели бы увеличить свои взносы, 12% — сократить, остальных уровень расходов устраивал.