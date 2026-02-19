Эксперт рассказал, как правильно копить деньги, чтобы достичь желаемой цели

Более двух третей россиян заявили о планах сформировать семейные накопления свыше 500 тыс. рублей, показал опрос СберСтрахования жизни и сервиса Работа. ру. Главной целью накоплений россияне назвали создание финансовой подушки, а также покупку недвижимости, оплату здоровья, поддержку семьи, путешествия и ремонт.

Более двух третей россиян заявили о планах сформировать семейные накопления свыше 500 тыс. рублей, показал опрос СберСтрахования жизни и сервиса «Работа. ру».

Главной целью накоплений россияне назвали создание финансовой подушки, а также покупку недвижимости, оплату здоровья, поддержку семьи, путешествия и ремонт.

Директор по инвестициям СберСтрахования жизни Александр Тихомиров подчеркнул, что для достижения целей важно регулярно откладывать 10-15% дохода и использовать инструменты, обеспечивающие рост средств и финансовую защиту.

77% участников отметили, что семейный бюджет должны вести оба партнёра. 22% хотели бы увеличить свои взносы, 12% — сократить, остальных уровень расходов устраивал.