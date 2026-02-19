Директора рязанской фирмы обвинили в сокрытии 6 млн для уплаты налогов

Заместитель прокурора области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение против директора компании, который обвиняется в сокрытии более 6 миллионов рублей, предназначенных для уплаты налогов и страховых взносов. По данным следствия, с ноября 2023 года по октябрь 2024 года, у директора была возможность погасить задолженность, но он не сообщил налоговым органам о наличии средств. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ передано в Скопинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Справка: Ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере.