ЦСР: в Россию пришла «блинная дефляция»

В 2026 году средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов по России снизилась на 4,7% — до 113,64 рубля, подсчитали в Центре стратегических разработок. Основной драйвер удешевления — падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), тогда как цены на остальные компоненты не превысили уровень инфляции. При этом в 9 регионах блины подорожали.

В 2026 году средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов по России снизилась на 4,7% — до 113,64 рубля, подсчитали в Центре стратегических разработок. Основной драйвер удешевления — падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), тогда как цены на остальные компоненты не превысили уровень инфляции. При этом в 9 регионах блины подорожали.

На среднюю зарплату россиянина в 2026 году можно напечь 51,5 тыс. блинов: на 19,3% больше, чем в прошлом году.

Самое сильное удешевление зафиксировано в Вологодской области (-14,5%), а максимальная «блинная инфляция» — на Чукотке (+11,4%).