Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
Сбт, 21
-4°
ЦБ USD 76.15 -0.59 19/02
ЦБ EUR 90.27 -0.6 19/02
Нал. USD 77.20 / 76.60 19/02 12:55
Нал. EUR 91.15 / 91.26 19/02 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
588
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
749
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 067
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ЦСР: в Россию пришла «блинная дефляция»
В 2026 году средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов по России снизилась на 4,7% — до 113,64 рубля, подсчитали в Центре стратегических разработок. Основной драйвер удешевления — падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), тогда как цены на остальные компоненты не превысили уровень инфляции. При этом в 9 регионах блины подорожали.

В 2026 году средняя стоимость набора продуктов для приготовления блинов по России снизилась на 4,7% — до 113,64 рубля, подсчитали в Центре стратегических разработок. Основной драйвер удешевления — падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), тогда как цены на остальные компоненты не превысили уровень инфляции. При этом в 9 регионах блины подорожали.

На среднюю зарплату россиянина в 2026 году можно напечь 51,5 тыс. блинов: на 19,3% больше, чем в прошлом году.

Самое сильное удешевление зафиксировано в Вологодской области (-14,5%), а максимальная «блинная инфляция» — на Чукотке (+11,4%).