ЦБ зафиксировал рост мошенничества с прерыванием цепочек платежей

Мошенники все чаще используют схему с разрыванием цепочки платежей, когда отследить путь похищенных средств практически невозможно. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

По её словам, злоумышленники используют наличные через курьеров, кредиты, суррогаты, криптовалюты и легальные организации, чтобы скрыть незаконные переводы среди обычного потока платежей. Цель — сделать след денег непрослеживаемым.

Бакина подчеркнула, что задача Центробанка совместно с банками — настроить антифрод-системы, которые смогут фильтровать нелегальные операции из общего потока переводов.