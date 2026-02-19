Рязань
«Автостат»: автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире
Цены на новые автомобили в России выше, чем в Германии, Южной Корее, Японии и ряде других стран. Такой статистикой в своем Telegram-канале 19 февраля поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, который составил рейтинг стран по величине средних цен на новые машины. Он указал, что автомобили в России становятся одними из самых дорогих в мире.

Канада лидирует с ценой на новый автомобиль в 62 тысячи долларов, за ней следуют Великобритания ($61 тыс.), США ($52 тыс.) и Израиль ($50 тыс.). Россия занимает пятое место с 45 тысячами долларов. Далее идут Германия ($40 тыс.), Австралия ($35 тыс.), Южная Корея ($30 тыс.) и Китай ($22,5 тыс.). Замыкают список Япония ($22,4 тыс.) и Индия ($11 тыс.).

Отмечается, что с 2022 года в России цены на новые автомобили выросли на 46%, с 2,4 млн до 3,5 млн рублей из-за тарифной политики и увеличения стоимости импорта или сборки.