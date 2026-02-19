Рязань
Авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией планируют расширить в 2026 году
Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов рассказал о планах расширить авиасообщение между странами в 2026 году, включая новые рейсы из российских городов. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

"С августа 2025 года начались рейсы между Москвой и Эр-Риядом, их выполняет саудовский лоукостер Flynas, с октября национальный саудовский авиаперевозчик Saudia выполняет рейсы между Москвой и Эр-Риядом, Джиддой. С мая этого года планируется запуск прямого авиасообщения по линии российской авиакомпании «Азимут», которая будет летать между Сочи и Эр-Риядом", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Также, по словам Козлова, обсуждаются рейсы и в другие города РФ, помимо Москвы: «Мы обсуждаем возможность прямых рейсов из Джидды и Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Казань. Это пока на стадии проработки», — подчеркнул посол.