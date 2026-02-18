Залужный обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления в 2023 году

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление их армии в 2023 году провалилось, так как Зеленский не выделил на него необходимые ресурсы. Залужный добавил, что наступление разрабатывалось при содействии партнеров из НАТО. В ходе наступления ВСУ должны были взять под контроль часть Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Украинцы полагали, что это отрезало бы путь снабжение Крыма российской армией. Экс-главком украинской армии заявил, что для успеха требовалось «масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность». Однако силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь, заключил Залужный.

