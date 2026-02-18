За сутки на рязанских дорогах зафиксировали более тысячи нарушений ПДД

За сутки в Рязанской области выявили 13026 нарушений ПДД, том числе 5 фактов управления авто в состоянии опьянения. 30 нарушений связаны с тонировкой, еще 7 нарушений допустили водители грузовиков.