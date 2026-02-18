Wildberries запустит площадку для перепродаж

На маркетплейсе в разделе «Ресейл» можно будет продавать личные вещи, купленные на Wildberries и в других магазинах, но лекарства, алкоголь и некоторые товары запрещены. Для покупателей процесс покупки останется прежним: они выберут пункт выдачи Wildberries для получения заказа.