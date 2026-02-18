Врачи во время диспансеризации обнаружили у рязанки инфаркт

Жительницу Александро-Невского района спасли от острого инфаркта, который выявили во время диспансеризации. Об этом сообщили 18 февраля в пресс-службе регионального минздрава.

