Врачи во время диспансеризации обнаружили у рязанки инфаркт
Жительницу Александро-Невского района спасли от острого инфаркта, который выявили во время диспансеризации. Об этом сообщили 18 февраля в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что женщина проходила диспансеризацию. Во время плановой ЭКГ врачи заподозрили острый инфаркт.

Пациентку экстренно доставили в Скопинский ММЦ, где провели операцию.