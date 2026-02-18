Рязань
В ВТБ спрогнозировали появление «великих комбинаторов» среди хакеров

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик в аналитическом обзоре «Безопасность в банке будущего» заявил, что развитие автономных ИТ-систем — агентов на базе технологий искусственного интеллекта — в перспективе приведет к освобождению большого количества ресурсов среди хакеров и появлению «великих комбинаторов», которые будут создавать масштабные стратегии хакерских атак на различные структуры. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По словам Вадима Кулика, одним из основных ИТ-трендов на ближайшие несколько лет станет активное развитие ИИ-агентов — ИТ-систем, способных самостоятельно инициировать те или иные решения и выполнять действия для достижения заданных целей.

«Совершенствование мультиагентных систем будет способствовать росту скорости поиска уязвимостей хакерами. Высвобождение ресурсов приведет к тому, что в среде хакеров появятся „великие комбинаторы“, которые будут создавать стратегии атак, планировать ключевые сценарии и др., тогда как всю рутину возьмут на себя ИИ-агенты. На стороне защищающихся организаций ситуация будет развиваться аналогично: будут специалисты, выстраивающие защиты на стратегическом уровне, а вся механическая работа, в том числе написание кода, будет автоматизирована с помощью ИИ-агентов», — сказал Вадим Кулик.

Он добавил, что развитие ИИ-агентов также приведет к масштабным изменениям пользовательских сценариев при получении услуг, продолжил топ-менеджер.

«Будет появляться все больше ИИ-агентов — как на стороне бизнеса, так и на стороне самих клиентов и пользователей. С развитием ИИ в каналах для общения возникнут цепочки, в которые будут встроены ИИ-агенты. В этом случае уже не клиенты будут напрямую взаимодействовать с приложением банка, а сначала клиент будет обращаться к своему агенту, а уже пользовательский агент будет контактировать с агентом бизнеса», — заявил Вадим Кулик.