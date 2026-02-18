В Тульской области мужчина поругался с женой из-за оплаты такси и погиб от ее удара

В Тульской области мужчина поругался с женой из-за оплаты такси и погиб от ее удара. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, пара поругалась из-за оплаты проезда. В итоге женщина заплатила за проезд, а возле подъезда ударила ногой 39-летнего супруга так, что тот упал и разбил голову о стену.

Женщина перенесла пострадавшего в квартиру, где тот спустя сутки скончался. 32-летней тульчанке предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.