В Скопине пройдет хоккейный матч в рамках проекта «Студёный лед»

23 февраля 1951 года в Скопине состоялся первый в истории Чемпионат области по хоккею с шайбой, в котором участвовали три команды: «Шахтер» (г. Скопин) и рязанские «Динамо» и «Спартак». Спустя 75 лет, в эту же дату, 23 февраля, в 13:00 на открытой ледовой площадке в Скопине пройдет матч между командами Ночной хоккейной лиги, выступающими в дивизионе «Лига Надежды», «Торпедо» (Скопинский МО) и «РГУ-АПР» (г. Рязань). Встреча состоится в рамках всероссийского проекта «Студеный лед». Матч пройдет на хоккейной площадке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: Скопин, Автозаводской микрорайон, дом № 6. Возрастное ограничение — 18+.

