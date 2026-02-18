Рязань
В Скопине пройдет хоккейный матч в рамках проекта «Студёный лед»
В Скопине пройдет хоккейный матч в рамках проекта «Студёный лед». Об этом сообщили в ХК «Рязань-ВДВ».

23 февраля 1951 года в Скопине состоялся первый в истории Чемпионат области по хоккею с шайбой, в котором участвовали три команды: «Шахтер» (г. Скопин) и рязанские «Динамо» и «Спартак».

Спустя 75 лет, в эту же дату, 23 февраля, в 13:00 на открытой ледовой площадке в Скопине пройдет матч между командами Ночной хоккейной лиги, выступающими в дивизионе «Лига Надежды», «Торпедо» (Скопинский МО) и «РГУ-АПР» (г. Рязань). Встреча состоится в рамках всероссийского проекта «Студеный лед».

Матч пройдет на хоккейной площадке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: Скопин, Автозаводской микрорайон, дом № 6.

Помимо матча, болельщиков ждут конкурсы, выступление артистов, полевая кухня и другое.

Возрастное ограничение — 18+.