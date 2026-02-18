В Рязанской области зарегистрировано 1204 домашних питомца

Большинство зарегистрированных животных — собаки. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии региона. По правилам, владельцы должны зарегистрировать своих животных в течение двух недель после покупки или переезда в область. К тому же, новорожденных питомцев нужно зарегистрировать не позже чем через четыре месяца после их рождения.

