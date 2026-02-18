В Рязанской области юноша, нуждаясь в деньгах, оформил кредит на мать

В Михайлове полицейские раскрыли мошенничество, жертвой которого стала 52-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Она обратилась в полицию после того, как ей позвонили из банка и сообщили о кредите на сумму более 22 тысяч рублей, который она не оформляла. Оказалось, что кредит взяли онлайн с помощью личного кабинета женщины. Деньги сразу же были переведены на счет её 20-летнего сына, который после обналичил их. Как выяснили полицейские, молодой человек нуждался в деньгах. Зная пин-код от личного кабинета матери, он воспользовался ее смартфоном и заполучил деньги, пока мама спала. Злоумышленника задержали, и против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Михайлове полицейские раскрыли мошенничество, жертвой которого стала 52-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Она обратилась в полицию после того, как ей позвонили из банка и сообщили о кредите на сумму более 22 тысяч рублей, который она не оформляла.

Оказалось, что кредит взяли онлайн с помощью личного кабинета женщины. Деньги сразу же были переведены на счет её 20-летнего сына, который после обналичил их.

Как выяснили полицейские, молодой человек нуждался в деньгах. Зная пин-код от личного кабинета матери, он воспользовался ее смартфоном и заполучил деньги, пока мама спала.

Злоумышленника задержали, и против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.