В Рязанской области в пожаре сгорел дом

17 февраля в деревне Аргамаково, расположенной в Спасском округе, произошел пожар, в результате которого сгорел дом. Как уточняет ИД «Пресса», инцидент случился на улице Луговой около пяти часов вечера. По словам местных жителей, владелец жилья находился в доме во время возгорания. Однако, по предварительным данным, ему и его жене удалось вовремя покинуть здание, и они не пострадали. Специалисты занимаются установлением точной причины пожара.

17 февраля в деревне Аргамаково, расположенной в Спасском округе, произошел пожар, в результате которого сгорел дом. Как уточняет ИД «Пресса», инцидент случился на улице Луговой около пяти часов вечера.

По словам местных жителей, владелец жилья находился в доме во время возгорания. Информацию о том, что пострадавших в пожаре нет, подтвердили РЗН. Инфо в региональном МЧС.

Специалисты занимаются установлением точной причины пожара.

Фото: ИД «Пресса».