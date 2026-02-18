В Рязанской области стартовали рейды ГАИ

Рейд проходит в среду, 18 февраля. Полицейские используют метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.